Fenerbahçe ’de gündeme gelen son isim Xeka oldu. Transferde forvet ve sol beke yoğunlaşan Sarı Lacivertliler’de Vitor Pereira’dan orta sahaya talep geldi. Ozan’ın ayrılması ve Sosa’nın da fazla düşünülmemesi nedeniyle bu bölgeye de takviye gerekebileceğini belirten

Portekizli çalıştırıcı, Lille’de forma giyen vatandaşını önerdi. Yönetim, 26 yaşındaki futbolcunun şartlarını öğrenmek için harekete geçti. Oyunun iki yönünde de etkili olabilen ve her iki ayağını da kullanan yıldız futbolcu, geçen sezonki tarihi şampiyonlukta 38 lig maçının 33’ünde süre almıştı. Xeka’nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Okan Çellik







