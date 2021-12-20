Süper Lig 'de aldığı başarısız sonuçların ardından Fenerbahçe 'de Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı.

İlk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam, sezon sonunda görevinden ayrılmıştı. Bu sezon başında yeniden Fenerbahçe'nin başıan geçmişti. Ancak alınan kötü sonuçların ardından yollar yine ayrıldı. Ligde 17 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 28 puan toplayan Pereira, son 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Pereira son olarak derbide sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.