Fenerbahçe 'de, Galatasaray ile oynanacak karşılaşma öncesi en merak edilen soruların başında teknik direktör Vitor Pereira'nın hangi sistemle takımını sahaya çıkartacağı... 3'lü mü, 4'lü mü derken Pereira'nın sezon başından beri uyguladığı 3-4-2-1 taktiğinden taviz vermediği öğrenildi. 2-2 biten Kayseri maçının ikinci yarısında bu sezon ilk kez 4-4-2'ye dönüp, golü attıktan sonra tekrar eski sisteme geçiş yapan Portekizli çalıştırıcının, derbi taktiğinde 3'lü savunma üzerinde durduğu bildirildi. Savunmada sağda Tisserand, ortada Kim Min-Jae ve solda Attila Szalai'nin oynaması bekleniyor.

Berisha'yı tercih ediyor

Kanat beklerde sağda Osayi Samuel, solda Ferdi, orta alanda Jose Sosa ile Mert Hakan, forvette Berisha, onun arkasında da Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'nin sahne alacağı konuşuluyor. Galatasaray'ın baskıyla başlayacağını bilen Pereira, rakibe boş alanlar bırakmamak isterken, ceza sahası içerisinde Serdar Dursun'un yerine daha hareketli olan Berisha'yı tercih ettiği bildirildi.

Yusuf Dursun







