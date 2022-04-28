Arap basınında yer alan haberlere göre; Vincent Aboubakar ile Al Nassr yönetimiyle görüştü ve ailevi sebeplerinden ötürü takımda kalmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine Al Nassr, Wahbi Khazri'yi transfer etmek için girişimlere başladı. Bazı Arap kaynaklarına göre; Kamerunlu forvet, PSG, F.Bahçe, Brighton gibi birçok kulübün dikkatini çekiyor. Fransız gazetesi "L'Equipe", Al-Nassr'ın, Saint-Etienne'in yıldızı Khazri ile şimdiden masaya oturduğunu yazdı. Tunuslu Wahbi Khazri'nin Fransız kulübüyle sözleşmesi Bu sezon sonunda bitiyor ve şimdiden istediği bir takımla sözleşme imzalama hakkına sahip. Yani Al Nassr, Aboubakar yerine transfer edeceği futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Sadece yıllık ücret karşılığında anlaşma imzalanacak. Aboubakar için Fenerbahçe 'nin ön planda olduğu belirtildi. Aboubakar'ın Beşiktaş 'tan ayrılış şekli nedeniyle Siyah-Beyazlı ekip tarafından istenmediği kaydedildi.

BİRE BİR GÖRÜŞME

Hatırlanacağı üzere, Aboubakar'ın sözleşmesi belli bir sayıda maça çıkması halinde otomatik olarak uzayacaktı. Ancak 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığını öne sürerek kalan tek karşılaşmaya çıkmamış ve Beşiktaş'tan bedelsiz olarak ayrılmıştı. F.Bahçe Yönetimi, önümüzdeki sezon için sadece teknik heyet konusunda çalışma yapmıyor. Transferler için de uzun süre önce düğmeye basıldı. Aboubakar ile 1 hafta içinde yüz yüze görüşülmesi bekleniyor.

Kaynak: Akşam







