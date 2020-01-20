Son dakika! Fenerbahçe'de Victor Moses'la yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiralanan Victor Moses'la yollar ayrılıyor.

20 Ocak 2020, Pazartesi 17:16 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'de Victor Moses'la yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen ve Inter'e geçeceği belirtilen Victor Moses konusunda resmi bir açıklama daha geldi.

Chelsea'nin menajeri Frank Lampard, bonservisi kendilerinde olan Moses'ın transfer görüşmeleri yaptığını belirtti.

Lampard: Moses geri dönecek ve başka bir kulübe gidecek

Basın toplantısında konuşan Lampard, görüşmelerin sürdüğünü vurgularken, "Moses konusunda, görüşmeler devam ediyor. Şu anda Fenerbahçe'de oynuyor ama şimdi geri dönecek ve başka bir kulübe geçecek. Görüşmeleri sürüyor. Şu anda bir kulüp ismi veremem" dedi.

İngiliz basını da Inter konusunu ön plana çıkarıp, Antonio Conte ile Moses'ın yeniden bir araya gelmek üzere olduğunu duyurdu.

Nijeryalı futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta 1 gol 1 asist yaptı.


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