Süper Lig’de şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe’de özellikle forvet hattında yaşanan eksiklik canları sıkıyor. Sezon başı ligin en geniş ve iddialı kadrolarından birini kurmak için yola çıkan sarı-lacivertliler en önemli sorunu ileri uçta yaşadı.

Vedat Muriç’i Lazio’nun transfer etmesi mali açıdan olumlu bir gelişme olsa da sportif açıdan sarı-lacivetlileri zora soktu. İtalyan kulübü uzun süre Kosovalı futbolcuyu transfer etmek için uğraştıysa da bir türlü Ali Koç ve sarı-lacivertli yönetimi ikna edemedi. 12-13 milyon eurodan başlayan pazarlıklar başkan Ali Koç’un Muriç’i satmaya yanaşmaması nedeniyle zorlayıcı oldu. Başkan Koç, golcü oyuncunun ısrarı ve ayrılmak istemesi sebebiyle toplamda 20 milyon euroya bu işin bitebileceğini ifade etti. İtalyanlar planladıklarından çok daha pahalıya yıldız futbolcuyu almak zorunda kaldı.

Ali Koç'un endişesi gerçekleşti!

Ali Koç’un en büyük endişesi Vedat Muriç ayarında bir golcü bulunamamasıydı. Nitekim de öyle oldu. Papiss Cisse, Mame Thiam, Kemal Ademi ve Mbwana Samatta alınsa bu isimler Muriç’in skor ve oyuna katkısına yaklaşamadı. Mecburen kanat forvet olarak alınan Enner Valencia bu bölgeye çekildi.

Sarı-lacivertliler geride kalan sezonda yaşadığı golcü sıkıntısını çözmek için garanti bir isim getirmek istiyor. Bu isimlerin başında da Vedat Muriç geliyor. Ancak futbolcunun kiralama bedeli ve maaşı toplamda 6 milyon euroyu buluyor. 26 yaşındaki forvet dönmeye sıcak baksa da maliyeti bu transferi zora sokuyor. Muriç’in olası geri dönüşü bu yüzden uzun pazarlıklar gerektirecek.

Lazio forvet arıyor

Yeni sezon öncesi adı Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriç konusunda Lazio tarafında da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalya basınında yer alan haberlerde, Lazio’nun forvet aradığı aktarıldı. Muriç’i yetersiz bulduğu belirtilen Lazio yönetiminin Crotone’da oynayan Simy’yi kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Crotone’da bu sezon 19 gol atan 29 yaşındaki Simy’nin Muriç’in yerine düşünüldüğü kaydedildi.