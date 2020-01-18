Son dakika! Fenerbahçe'de Vedat Muriç şoku kısa sürdü
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriç, Gaziantep FK maçında gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak Başakşehir mücadelesi öncesi cezalı duruma düşmüştü. 90+5'te ikinci sarıdan oyun dışı kalan Vedat Muriç, cezasını hafta içi oynanacak Kayserispor maçında çekecek ve Başakşehir maçında forma giyebilecek.
Fenerbahçe'de son dakika Vedat Muriç gelişmesi... Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, Gaziantep FK maçının 80. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Kart sınırında bulunan yıldız oyuncu, gelecek hafta oynanacak kritik Başakşehir maçında forma giyemeyecekti. Mücadelenin bitmesine saniyeler kala ikinci sarı karttan oyun dışı kalan Muriç, cezasını hafta içi oynanacak Kayserispor maçında çekecek.
Attığı gollerle Fenerbahçe'ye hayat veren Muriç, Kayserispor maçıyla cezasını tamamlayacak ve Başakşehir'e karşı görev alabilecek.
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