Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile karşılacak Fenerbahçe'nin kafilesi belli oldu.
Fenerbahçe'de Vedat Muriç ve Max Kruse, Göztepe maçı kafilesine dahil edildi.
Fenerbahçe’nin İzmir’e götürdüğü 22 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Victor Moses ve Vedat Muric.
Göztepe ile Fenerbahçe yarın saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.
Bu haberi de okudularFenerbahçe'de son dakika!