Fenerbahçe Kulübü, bugün gerçekleşen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık Seçimi ile ilgili açıklama yayımladı. Sarı Lacivertliler, açıklamada TFF çatısı altında görev alan tüm kişilerin, istisnasız şekilde ve ciddi bir sorumlulukla her kulübe eşit mesafede durması çağrısı yaptı, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu’nun Türk futbolu için hayırlı olmasını diledi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni Başkanı ve Yönetim Kurulu bugün itibarıyla netleşmiştir. Yeni başkan Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunun öncülüğünde; son birkaç yıldır yaşanan, geçen sene zirveye çıkan adaletsizliğin Türk futbolunda son bulmasını, TFF çatısı altında görev alan tüm kişilerin, istisnasız şekilde ve ciddi bir sorumlulukla her kulübe eşit mesafede durmasını, sahada mücadele eden tüm takımlara, futbolun kuralları ve hak, emek, alın teri gibi manevi kavramlar esas alınarak yüzde yüz tarafsızlıkla yaklaşmasını, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız, tarafsız bir futbol ortamının tesis edilmesini talep ediyor; göreve yeni başlayan TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyoruz

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ





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