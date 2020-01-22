22 Ocak Çarşamba, Son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de transfer dönemindeki sessizlik sürüyor. Limit artırım talebiyle ilgili TFF'den cevap yarın gelecek. Bir taraftan da Sarı-Lacivertli takım transferde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncular büyük merak konusu. İşte Fenerbahçe taraftarının merak ettiği transfer gelişmeleri ve tüm detaylar...

VE MOSES INTER'DE!

Sarı- Lacivertliler, peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre formadan uzak kalan Nijeryalı’nın İnter’e transferine onay verdi.

Yaklaşık 3 haftadır Londra’da Chelsea’nin doktorları tarafından tedavi edilen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, tüm tarafların anlaşmasının ardından dün soluğu Milano’da aldı. Moses önce İnter’in kulüp binasına gitti. Ardından Nijeryalı oyuncu detaylı bir sağlık kontrolünden geçirildi. Burada bir soruna rastlanmadı.

Bunun üzerine İtalyan devi, Moses’ı 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Bu transfer sayesinde Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcunun yaklaşık 10 milyon TL olan 5 aylık maaşından kurtulmuş oldu.

MIA ZAJC GÜN SAYIYOR

Sloven orta saha oyuncusu, Brescia ile Fenerbahçe’nin kiralama konusunda büyük ölçüde anlaşmasının ardından bavullarını topladı. Zajc, yönetimin onay vermesinin ardından İtalya’ya gidecek. Ali Koç, “Oyuncu satsak da transfer yapamayacağız. Bu nedenle göndermemizin anlamı yok” dese de Mehmet Ekici kadroya yazılacağı için Zajc’ın gidişine onay verildi.

ALPER POTUK'A ÇİFTE TALİP

28 yaşındaki futbolcuya Süper Lig’den iki talep çıktı. Fenerbahçe’de Alper’le çalışan Aykut Kocaman, eski öğrencisiyle Konyaspor’da buluşmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon kiraladığı Ozan Tufan’ı adeta futbola döndüren Alanyaspor da Alper’e talip oldu. Yönetim, teklif gelmesi halinde Alper’e danışıp, son kararı verecek.

GIULIANO ESKİ YUVASINA DÖNÜYOR

Giuliano, bu performansı sonrası 10.5 milyon Euro bedelle Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımına transfer oldu. 29 yaşındaki futbolcu, burada da iyi bir futbol sergilese de ülkeye adapte olamadı. Brezilya’ya dönmeye hazırlanan Giuliano, büyük çıkış yaptığı Gremio ile el sıkıştı, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

ŞAŞIRTAN RAMI GERÇEKLERİ

Fenerbahçe'de ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Rami'nin ilk 11 başlaması herkesi şaşırttı.

Menajeriyle sürekli ayrılık için transfer görüşmeleri yapan ve transferine %100 olarak bakılan Rami, Kayseri maçına damga vurdu. Maça Ersun Yanal'ın ilk 11 başlattığı Rami, maç boyu gösterdiği istekli performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük beğenisini kazandı. Transfer harcama limitinin büyük etkisi ve Yanal'ın Rami'yi ilk 11'de oynatma kararı Fransız oyuncuyla devam kararını pekiştirdi.

Menajeri İstanbul'a gelmişti

Hatta Fransız oyuncunun menajeri İstanbul'a gelmiş ve kulüple transfer durumu hakkında görüşme yapmıştı. Eğer sarı-lacivertli takımın transfer politikasında bir son dakika değişikliği olmazsa Rami, Fenerbahçe'yle yoluna devam edecek. (Skorer)

FALETTE GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe’deki görevinden istifa eden Comolli’nin geçen sezon başı ismi gündeme gelen Gineli stoperi yeterli bulmayarak aylardır sahalardan uzak olan Diego Reyes’i İstanbul’a getirdiği belirlendi. Comolli’nin kısa süre önce Falette’ye ikinci kez karşı çıktığı ancak scout ekibi ve yönetimin isteğiyle bu transferin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Transferde harcama limiti krizini bir türlü çözemeyen Fenerbahçe’de en büyük problemlerden bir tanesi de Simon Falette’nin durumu oluyor. Eintracht Frankfurt takımından bedelsiz kiralanan Diego Reyes birçok anlamda sarı-lacivertlilerde merak konusu oldu.

Şu anda hem lisansının çıkıp çıkmayacağı net olmayan hem de Damien Comolli’nin ayrılış sürecinde fitili ateşleyen Falette’nin transferi aslında geçmişe dayanıyor. Kulüpten sızan bilgilere göre; 1.5 sene önce Comolli yeni göreve başladığı dönemde Gineli savunmacı benzer şekilde gündeme gelmişti.

Kulüpte görevli scout ekibinin yaklaşık 6-7 senedir yakından tanıdığı bir oyuncu olan Falette, 2018 yaz transfer döneminde yine E.Frankfurt’ta oynarken takip listesine dahil edilmişti. Ancak 2017-18 sezonunu 29 resmi maçta oynayarak tamamlayan yıldız stoper, Comolli tarafından onay görmemişti.

Hep transfer

Falette’yi sarı-lacivertli takıma ve o dönem Cocu ile kurulması planlanan yapıya yeterli görmeyen Comolli, daha farklı arayışlara gireceğini vurgulamıştı. Hatta Cocu’nun PSV’yi çalıştırdığı dönemde de istediği için Comolli’nin de çabalarıyla defans hattına Diego Reyes hamlesi yapıldı. Ancak aylardır sahalardan uzak olan Reyes’in takıma uyum sağlayamaması arayışları sürdürdü ve devre arasında Serdar Aziz-Sadık ikilisi geldi. Ancak arayış yine bitmedi ve Comolli’nin de çalışmalarıyla sezon başında Adil Rami ve Zanka gibi isimler kadroya dahil edildi.

Uygun maliyet

Geçtiğimiz günlerde ise hem uygun maliyeti hem bedelsiz kiralaması hem de scout ekibinin uzun süredir tanıması ile Simon Falette tekrar listeye alındı ve son derece makul şartlarda bu transfer yapıldı. Ancak görüşme sürecinde de Falette ismine soğuk bakarak mesafeli duran Comolli, twitter hesabı açarak bu transferin bizzat Başkan Ali Koç tarafından yapıldığını duyurmuştu. Comolli’nin bu sözleri daha sonra Başkan Koç tarafından da doğrulandı. (Skorer)

İŞTE ERSUN YANAL'IN YENİ STOPERİ

Fenerbahçe’de Jailson tekrar formayı aldı. Sezona stoper bölgesinde yaşanan sıkıntı sebebiyle bu bölgede başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu daha sonra formayı kaptırdı.

Uzun süre kulübede oturan Jalison’un yokluğunda formayı alan Serdar Aziz iyi çıkış yakalasa da bu sefer diğer stoper Zanka da ciddi bir düşüş yaşandı. Danimarkalı oyuncu özellikle ağır kaldığı pozisyonlar söz konusu.

Bu nedenle teknik direktör Ersun Yanal savunma arkası boşlukların sorun yaşatmaması için Zanka’ya göre daha çabuk ve hızlı olan, geri dönüşleri daha etkili Jailson ile devam etme karar aldı. Bu nedenle Zanka kulübeye geldi.

Sezon başı kariyerinde ilk kez stoper olarak forma giyen Jailson başlangıçta önemli pozisyon hataları yapmıştı. Gelinen noktada ise teknik heyet futbolcunun pozisyon alma başta olmak üzere stoper özellikleri konusunda gelişim kaydettiğini gördü.

Bu nedenle Ersun Yanal tercihini pozisyon almada iyi ancak ağır olan Zanka yerine daha çabuk ve stoper özelliklerini geliştiren Jailson ile devam etme kararı aldı. (Skorer)







