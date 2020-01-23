Taraftar merakla Fenerbahçe'nin yapacağı transferleri bekliyor. Fenerbahçe'de transfer dönemindeki sessizlik sürüyor. Limit artırım talebiyle ilgili TFF'den cevap yarın gelecek. Bir taraftan da Sarı-Lacivertli takım transferde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncular büyük merak konusu. İşte Fenerbahçe taraftarının merak ettiği transfer gelişmeleri ve tüm detaylar...

FENERBAHÇE'DE LUCA CIGARINI SESLERİ

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki İtalyan oyuncu ile Parma ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği öğrenildi.

Haberde, sarı-lacivertli ekibin finansal sorunlar yaşadığı ve bu nedenle bu transferin zor olduğu ifade edildi.

Cigarini'nin Cagliari'den ayrılması durumunda ise Parma'ya transfer olacağı belirtildi.

Bu sezon 17 maça çıkan İtalyan oyuncu 4 asist ile oynadı.

FENERBAHÇE'DE SÜRPRİZ HAMLE

Hasan Ali Kaldırım'ın yerini doldurmak isteyen sarı lacivertli ekibin, Inter'de forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Federico Dimarco'ya teklif götüreceği öğrenildi. Ancak, finansal açıdan sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'nin TFF'nin yapacağı limit harcamasını beklediği belirtildi.

Öte yandan İtalyan oyuncu bu sezon 3 maçta forma giydi. Dimarco'nun Inter ile olan sözleşmesi ise 2023 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Ajansspor

Yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Max Kruse'yi elden çıkarmak isteyen Fenerbahçe, Almanya’dan ve İngiltere’den talipleri olan Kruse için gelen teklifl eri değerlendirmeye aldı.

Frankfurt ve Werder Bremen’in teklifte bulunduğu oyuncuya Premier Lig ekibi Leicester City de talip oldu.

Kaynak: Akşam

FENERBAHÇE'DE FALETTE ŞOKU!

Süper Lig'in 18'înci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe'de hedef şampiyonluk ipini göğüslemek. Bu nedenle sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'nin transferdeki tek engeli ise harcama limiti... Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli yönetimin borç yapılandırması için iki özel banka ile yaptığı sözleşmeyi TFF'nin kısmen kabul ettiğini ve bu konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıklamıştı.

Tahkim Kurulu'ndan olumlu karar çıkması halinde 40 milyon TL harcama limitine kavuşacak olan Sarı Kanarya, transferde bombaları art arda patlatmayı planlıyor. Fenerbahçe'de öncelik Falette'nin linsansını çıkartmak...

Fenerbahçe'de diğer bir plan ise Tahkim Kurulu'ndan gelecek olumsuz karar çıkması üzerine kuruluyor. Bu seçeneği düşünmek bile istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar Falatte konusunda şok bir karar aldı.

MALATYA YOLCUSU!

Ancak sarı-lacivertliler aksi bir durumla karşılaşması durumunda Frankfurt ile anlaşıp, 27 yaşındaki futbolcunun Malatyaspor'a kiralanmasını sağlayacak. Doğu ekibi de uzun süre bu oyuncu için Frankfurt ile temasa geçmişti.

Falette Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 2. Maçını tribünden takip etmiş, maçı takip eden Fallette'ye müsabaka öncesi sarı-lacivertli taraftarlar ilgi gösterirken, fotoğraf çektirmişti. (Sabah)

RODRIGUEZ'DE SICAK GELİŞME!

Fenerbahçe Ricardo Rodriguez'in transferine odaklandı. Sarı- Lacivertliler Milan'da oynayan İsviçreli sol beki sürpriz bir şekilde İstanbul'a çağırdı. Bu gelişme limit artırımı için itirazda bulunan yönetimin Tahkim'den olumlu haber aldığı yorumlarına yol açtı.

YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTTU

TAHKİM Kurulu'nun bugün Sicil Kurulu'ndan gerekçeli kararı alacağı ve yapılacak incelemenin ardından kararını açıklayacağı öğrenildi. Gözler bugünkü Tahkim Kurulu toplantısına çevrildi.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU

Sarı-lacivertli yönetim Tahkim'den olumlu bir haber alması halinde Milan'da forma giyen 27 yaşındaki İsviçreli sol beki zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

PSV DE İSVİÇRELİ'NİN PEŞİNDE

Bu arada bu futbolcu için PSV'nin de devrede olduğu biliniyor. Hollanda takımının hocası Ernest Faber'in PSV'li yöneticilere Rodriguez'in alınması için baskısını artırdığı gelen bilgiler arasında...

BU SEZON SADECE 5 MAÇTA OYNADI

Milan'da 3. sezonunu geçiren Rodriguez bu sezon sadece 5 maçta forma giydi. İsviçreli yıldız geçtiğimiz sezon ise 40 resmi karşılaşmada oynarken çok başarılıydı.

Kaynak: Takvim