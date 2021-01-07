SON DAKİKA! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
Fenerbahçe'de Mesut Özil gündemi yaşanırken, bir yandan da bazı isimlerle ayrılık yaşanması planlanıyor. Bu isimler arasında Papiss Cisse, Mame Thiam, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş ve Kemal Ademi yer alıyor. Sarı lacivertli futbolculara teklif gelmesi bekleniyor.
Mesut Özil transferi camiada heyecana neden olurken bir yandan da kadrodaki diğer oyuncularla ilgili yeni kararlar alındı. Fenerbahçe Papiss Cisse, Mame Thiam, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş ve Kemal Ademi'ye uygun teklifler gelmesi halinde değerlendirme kararı aldı.
Sarı lacivertliler, Kemal Ademi'yi Karagümrük'e önerdi fakat Karagümrük bu teklifi reddetti. Geçtiğimiz gün Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ün Papiss Cisse ile ilgilendiği iddia edilmişti.
Fenerbahçe'nin bu sezon 15'i lig ve 2'si kupa olmak üzere toplam 17 maçta söz konusu 5 ismin istatistikleri ise şöyle:
Mame Thiam - 13 maçta 4 gol, 1 asist
Papiss Cisse - 13 maçta 3 gol, 1 asist
Sinan Gümüş - 8 maçta gol ve asisti yok
Kemal Ademi - 7 maçta 1 golü var
Mauricio Lemos - 6 maçta forma giydi
(Hürriyet)