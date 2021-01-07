Mesut Özil transferi camiada heyecana neden olurken bir yandan da kadrodaki diğer oyuncularla ilgili yeni kararlar alındı. Fenerbahçe Papiss Cisse, Mame Thiam, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş ve Kemal Ademi'ye uygun teklifler gelmesi halinde değerlendirme kararı aldı.

Sarı lacivertliler, Kemal Ademi'yi Karagümrük'e önerdi fakat Karagümrük bu teklifi reddetti. Geçtiğimiz gün Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ün Papiss Cisse ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'nin bu sezon 15'i lig ve 2'si kupa olmak üzere toplam 17 maçta söz konusu 5 ismin istatistikleri ise şöyle:

Mame Thiam - 13 maçta 4 gol, 1 asist

Papiss Cisse - 13 maçta 3 gol, 1 asist

Sinan Gümüş - 8 maçta gol ve asisti yok

Kemal Ademi - 7 maçta 1 golü var

Mauricio Lemos - 6 maçta forma giydi

(Hürriyet)