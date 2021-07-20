Yeni sezon hazırlıklarına 5-16 Temmuz arasında Topuk Yaylası'nda başlayan Fenerbahçe , bir süredir çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyordu. İkinci etap çalışmalarının Slovenya'da gerçekleştirilmesi planlanırken pandemi koşuklları nedeniyle planlanan bu kampın iptal edildiği açıklandı.

İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş ve rakibini 4-1 mağlup etmişti. İkinci etap kamp çalışmaları 22-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da gerçekleşecek şekilde planlansa da son günlerde yaşanan pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle bu programın iptal edildiği açıklandı.

Fenerbahçe'nin Slovenya'da Udinese, Tabir Sezana ve Al Ahli ile hazırlık maçları yapması bekleniyordu. Kulüpten yapılan son açıklamada çalışmaların İstanbul'da sürdürüleceği ve hazırlık maçı programının en kısa sürede duyurulacağı aktarıldı.