Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe'de geleceğin kadrosunda yer bulması beklenen ve tecrübe kazanmaları için adeta üzerlerine titrenen Gürkan Başkan ve Cenk Alptekin Sivasspor maçı kamp kadrosunda kendilerine yer buldular.

Son haftalarda kadroya giriyorlar

İki 19 yaşındaki stoper belki ilk 11'e hala uzaklar ancak taraftar onları merakla bekliyor. Cenk Alptekin'in altyapı maçlarını Portekiz takımlarının scout'larının zlediği de biliniyor. İki oyuncunun maç kadrosunda olup olmayacaklarına yarın teknik direktör Tahir Karapınar karar verecek.





Fenerbahçe Kulübü'nden kamp ve antrenmanla ilgili ise şu açıklama yapıldı:

Fenerbahçemiz, Süper Lig’in 32. haftasında yarın saat 21.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla tamamladı.





Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından üç grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcularımız, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.

Futbol A Takımımız, bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.