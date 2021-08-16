Son dakika! Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldı
Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Dursun’un köprücük kemiğinin kırıldığını açıkladı. Tecrübeli futbolcunun 1,5 - 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Dursun’un köprücük kemiğinin kırıldığını açıkladı. Tecrübeli futbolcunun 1,5 - 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."