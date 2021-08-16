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Son dakika! Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldı

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Dursun’un köprücük kemiğinin kırıldığını açıkladı. Tecrübeli futbolcunun 1,5 - 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 12:24 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldı

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Dursun’un köprücük kemiğinin kırıldığını açıkladı. Tecrübeli futbolcunun 1,5 - 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. 

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: 

"Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."


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