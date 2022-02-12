Süper Lig 'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'un konuğu oldu. Mücadele sırasında Sarı Lacivertliler'de oyuna 2. yarı dahil olan Serdar Dursun yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

Oyundan çıkmak istemedi

Maçın 58. dakikasında Fenerbahçe'de elmacık kemiğinden sakatlanan Serdar Dursun çıkmak istemese de İsmail Kartal ve takım doktorunun ısrarı üzerine kenara geldi ve yerine Mergim Berisha oyuna dahil oldu.

Serdar Dursun oyundan çıkmak istemedi ama kulüp doktoru ve teknik heyet sağlığını riske atmamak açısından devam etmemesi gerektiğini iletti.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe'de Serdar Dursun, elmacık kemiğinde kırık olduğu şüphesiyle hastaneye götürüldü.





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