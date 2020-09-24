SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku!

Maaşında indirime gitmediği gerekçe gösterilerek takımdan ayrılacağı iddia edilen Serdar Aziz, Sarı-Lacivertli kulüpten ayrılmıyor...

24 Eylül 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku!

Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki tecrübeli savunmacının Fenerbahçe'de oldukça mutlu olduğu ve ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Bu anlamda 2 yıllık kontratı bulunan Serdar Aziz'in, sözleşmesinin sonuna kadar Sarı-Lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı bildirildi. 2018-2019 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de görev yapan yıldız stoper, çıktığı 34 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de gol pası verme başarısı gösterdi.

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