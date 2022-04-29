MENÜ

Son dakika! Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Beşiktaş maçında yok

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karıya geldi. Mücadelenin 80. dakikasında sarı kart gören Serdar Aziz, cezalı duruma düştü. Tecrübeli stoper, haftaya oynanacak Beşiktaş derbisinde takımındaki yerini alamayacak.

29 Nisan 2022, Cuma 22:40 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Beşiktaş maçında yok

Süper Lig 'in 35. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karıya geldi. Mücadelede. sarı kart gören Serdar Aziz, cezalı duruma düştü. 

Karşılaşmanın 80. dakikasında, Serdar Aziz hakeme yaptığı itirazlar sonucu maçın hakemi Sarper Barış Saka tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Sarı kart sınırında bulunan tecrübeli stoper, bu kart ile cezalı duruma düştü ve takımının haftaya oynayacağı Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

İlgili Haberler
(ÖZET) Fenerbahçe - Gaziantep FK maç sonucu: 3-2



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...