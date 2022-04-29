Süper Lig 'in 35. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karıya geldi. Mücadelede. sarı kart gören Serdar Aziz, cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 80. dakikasında, Serdar Aziz hakeme yaptığı itirazlar sonucu maçın hakemi Sarper Barış Saka tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Sarı kart sınırında bulunan tecrübeli stoper, bu kart ile cezalı duruma düştü ve takımının haftaya oynayacağı Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.







