Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü saat 20.30’da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sarı kart cezası bulunan Mehmet Topal ile Göztepe maçında sakatlanan Sadık kadroya dahil edilmezken Şener Özbayraklı Ersun Yanal'ın kararıyla kadroda kendine yer bulamadı.

Kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Volkan Demirel, Harun Tekin, Berke Özer, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Jailson, Eljif Elmas, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Alper Potuk, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Victor Moses, Andre Ayew, Roberto Soldado, Islam Slimani, Michael Frey, Ferdi Kadıoğlu