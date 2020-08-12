Son dakika... Fenerbahçe'de Semih Özsoy istifa etti

Son dakika haberi... Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy istifa etti.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 19:22 Son Güncelleme:
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Son dakika... Fenerbahçe'de Semih Özsoy istifa etti

Fenerbahçe'de şok bir istifa yaşandı. Seçildiği günden bu yana Ali Koç'a en yakın isimlerden biri olan başkan vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti. Ozan Korman Tarman, Semih Özsoy’un yerine yönetim kurulunda ‘Asil üye’ oldu.

Fenerbahçe'nin açıklaması

Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy’un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır.

Bu dilekçeye istinaden Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy’un istifası kabul edilmiştir.



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