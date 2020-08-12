Fenerbahçe'de şok bir istifa yaşandı. Seçildiği günden bu yana Ali Koç'a en yakın isimlerden biri olan başkan vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti. Ozan Korman Tarman, Semih Özsoy’un yerine yönetim kurulunda ‘Asil üye’ oldu.

Fenerbahçe'nin açıklaması

Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy’un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır.

Bu dilekçeye istinaden Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy’un istifası kabul edilmiştir.







