Son Dakika | Fenerbahçe'de Samatta, Jose Sosa ve Caner Erkin'in sözleşmesinde özel madde

Fenerbahçe'de yeni transferler Samatta, Sosa ve Caner’in sözleşmelerinde özel maddeler olduğu belirtildi.

11 Ekim 2020, Pazar 11:43 Son Güncelleme:
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Son Dakika | Fenerbahçe'de Samatta, Jose Sosa ve Caner Erkin'in sözleşmesinde özel madde

Fenerbahçe'de yeni transferler Samatta, Sosa ve Caner’in sözleşmelerinde özel maddeler olduğu belirtildi.

Samatta, Sosa ve Caner'in sözleşmelerinde kadroya girme, 11'de oynama ve sonradan oyuna girme gibi özel bonus maddeleri olduğu öğrenildi... Takvim'in haberine göre başarı bonusunda ise sadece galibiyete para var.

Fenerbahçe orta sahasında Gustavo, Mert Hakan, Ozan Tufan , Sosa, Tolga Ciğerci mütnhiş bir rekabet içine girdi.

Sistemin değişkenliğine göre bu oyuncuların bazen 2'si bazen de 3'ü sahada olacak.


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