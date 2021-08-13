Fenerbahçe 'nin Yunan yıldızı Pelkas, omuz sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. 27 yaşındaki futbolcu son durumu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Pelkas, Süper Lig 'in ilk haftasında oynanacak Adana Demirspor maçında sahada olmayacak. Pelkas, Antalyaspor, Altay, Sivasspor ve Helsinki maçlarında da forma giyemeyecek.

Pelkas'ın açıklaması şu şekilde:

"Omuz sakatlığım nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. Önümüzdeki maçlarda forma giyemeyeceğim için üzgünüm. En kısa sürede eski formuma kavuşup takıma katılmak istiyorum. Daha güçlü döneceğim..."







