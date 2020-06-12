SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor

Son dakika haberi. Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor. 25 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartla Trabzonspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

12 Haziran 2020, Cuma 21:17 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakanın 12. dakikasında Ozan Tufan'ın Kayserisporlu futbolcuya müdahalesi sonrası hakem Atilla Karaoğlan ilk olarak sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR odasının uyarısıyla görüntüleri tekrar izleyen Karaoğlan, Ozan Tufan'ı kırmızı kartla cezalandırdı.

Bu karar sonrası hakeme tepki gösteren Belözoğlu, sarı kartla cezalandırıldı.

Ozan Tufan, takımının gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında forma giyemeyecek.

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