SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Ozan Tufan corona virüse yakalandı
Son dakika haberi... Süper Lig'de oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir futbolcusu ve bir idari personelinin corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıklandıktan sonra Ozan Tufan, kendi hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Son dakika haberi... Süper Lig'de oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir futbolcusu ve bir idari personelinin corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıklandıktan sonra Ozan Tufan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti. Ozan Tufan'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün yapılan Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim"