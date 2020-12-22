Son dakika haberi... Süper Lig'de oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir futbolcusu ve bir idari personelinin corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıklandıktan sonra Ozan Tufan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti. Ozan Tufan'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yapılan Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim"