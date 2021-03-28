Fenerbahçe’de teknik direktör ile beraber felsefe de değişiyor. Milliyet'in haberine göre; Emre Belözoğlu’nun göreve gelişiyle birlikte daha tempolu ve coşkulu bir oyunun sahaya yansıması hedefleniyor. Eski teknik direktör Erol Bulut’un oynattığı oyun eleştirilse de takımın puan tablosundaki yeri sebebiyle yönetim antrenör konusunda değişikliğine uzun süre gitmemişti. Takım içinde yaşanan birçok sorun, teknik adam ve oyuncular arasındaki problemler ve kopukluğa rağmen yönetim, Bulut’a destek verdi ama sonuç değişmedi.

Önce 2-1’lik Gençlerbirliği mağlubiyeti, hemen akabinde Beşiktaş maçındaki oyun ve 1-1’lik sonucun ardından Başkan Ali Koç ligde kalan 10 haftada şampiyonluğa Erol Bulut ile ulaşmanın mümkün olmadığına inandı ve ayrılık resmen yaşandı.

Erol Bulut belli bir puan toplasa da oynattığı futbol artık umut vermemeye başlamıştı. Göreve gelen eski sportif direktör, yeni teknik sorumlu Emre Belözoğlu, kulübün genetiğine uygun bir oyun anlayışı seçti.

Coşkulu oyun

Denizlispor maçı ile göreve başlayacak olan 41 yaşındaki genç çalıştırıcı takımına coşkulu, tempolu ve cesur bir futbol oynatmaya çalışacak. Eldeki kadronun savunmadan çok ofansif anlamda daha etkili olduğunu düşünen Belözoğlu’nun takımında korku yerine cesaret olacak.

Genç antrenör gol yense bile bir fazlasının atılacağı bir takım oluşturma hedefiyle mesaiye başladı.

Son 10 ayda tarihi kariyer

Emre Belözoğlu, son 10 aylık dilimdeki kariyer süreciyle Fenerbahçe tarihine geçti. Temmuz 2020’de sahaya Fenerbahçe kaptanı olarak çıkan ve 25 Temmuz 2020’de Çaykur Rizespor filelerini havalandıran Belözoğlu, futbolu bırakıp Ekim 2020’de sportif direktör oldu. Kariyerinde ilk kez sportif direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu, 26 Mart 2020 itibariyle de teknik direktörlük görevini aldı. Sadece 10 ayda kariyerinde 3 farklı adım yaşayan 41 yaşındaki isim, ilginç bir deneyim yaşadı.