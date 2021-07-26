Fenerbahçe ’de kadro yapısı içerisinde orta sahadaki zenginlik dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde kadrodaki en kalabalık bölge orta saha olarak göze çapıyor.

Milliyet'in haberine göre; Genoa’dan dönen Miha Zajc’ın da katıldığı rotasyonda ciddi bir oyuncu grubu yer alıyor. Teknik direktör Vitor Pereira’nın elinde bu bölgede birbirinden önemli yıldızlar forma bekliyor. Mesut Özil, İrfan Can Kahveci gibi flaş transferler, Dimitris Pelkas gibi beğeni toplayan bir isim, Mert Hakan gibi beklentilerin yüksek olduğu bir yıldız, Ozan Tufan gibi milli takımın da değişilmezlerinden bir oyuncu ile Sosa ve Gustavo gibi iki tecrübeli futbolcu forma bekliyor.

Ayrıca hem kanat hem merkezde yer alabilen Ferdi Kadıoğlu da bu isimler arasında duruyor. Genç Arda Güler ise şu anda deneyim kazanma aşamasında.

İsim isim bakıldığında kariyer ve performans olarak önemli isimler bulunuyor. İşte Fenerbahçe’nin orta saha rotasyonu ve futbolcuların görev aldıkları bölgeler:

-Ozan Tufan: 6, 8 ve 10 numara

-İrfan Can: 6, 8 ve 10 numara

-Jose Sosa: 6, 8 ve 10 numara

-Mesut Özil: 10 numara

-Luiz Gustavo: 6 numara

-Mert Hakan: 8 ve 10 numara

-Miha Zajc: 8 ve 10 numara

-Pelkas: 8 ve 10 numara

-F.Kadıoğlu: 8 ve 10 numara

-Arda Güler: 8 ve 10 numara

Rakip G.Birliği

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden ve Slovenya kampını iptal eden Fenerbahçe, bugün TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Ankara’da İlhan Cavcav Tesisleri’nde yapılacak hazırlık maçı 17.30’da başlayacak. Fenerbahçe daha sonra İstanbul’a dönecek.