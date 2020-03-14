Corona virüsü, tüm dünyada yaşamı felç etti.Ülkeler peş peşe karantina kararları açıkladı, birçok organizasyon iptal edildi. Türkiye’de şimdiye kadar beş vaka açıklansa da yurdun dört bir yanında önlemler alınmaya başladı. Fenerbahçe de işi sıkı tutuyor. Sarı-Lacivertliler’in Samandıra’daki tesislerine futbolcular ve personel dışında kimse alınmıyor. Ayrıca giriş yapan herkesin ateşi ölçülüyor.

Samandıra Tesisleri belirli sürelerde tamamen ilaçlanıyor. Ayrıca birçok noktaya el dezenfektanları ile corona virüse karşı bilgilendirici notlar yerleştirildi. Takımın Konya deplasmanına gittiği bu hafta sonunda, tesislerin daha detaylı bir şekilde temizlenip ilaçlanacağı da öğrenildi. Gerekli görülmesi halinde, bu sıkı önlemlere ek tedbirlerin de alınacağı kaydedildi.