Fenerbahçe'den yapılan Nazım Sangare açıklaması şu şekilde:

"Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."







