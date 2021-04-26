SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Nazım Sangare şoku! Kısmi yırtık...
Son dakika haberi... Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında ağrı hisseden Nazım Sangare'nin, çekilen MR sonucuna göre sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptandığı açıklandı.
Fenerbahçe'den yapılan Nazım Sangare açıklaması şu şekilde:
"Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."