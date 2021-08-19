Fenerbahçe 'nin yeni transferlerinden Min-Jae Kim'in lisansı çıktı. Finansal olarak elindeki futbolcuların gitmesini bekleyen Sarı Lacivertliler, Ozan Tufan'ın ayrılığı sonrası Koreli futbolcuyu listeye dahil etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde de güncel liste şeklinde yıldız savunmacının ismi gözüküyor.

Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde Koreli futbolcu, Antalyaspor ile Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak maçta forma giyebilecek.











