Süper Lig 'in 24. haftasında Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe 'ye Miguel Crespo'dan kötü haber... Zorlu maça sınırda başlayan Portekizli orta saha, 24. dakikada Tolga Ciğerci'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Giresunspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.

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Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı gösterdi. Son haftaların formda ismi olan Crespo, orta sahadaki dinamizmi ve mücadelesi ile Fenerbahçe taraftarından alkış alıyor.

Sarı Lacivertli ekipte sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayan Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın yanı sıra İrfan Can Kahveci ile Ferdi Kadıoğlu da kart sınırında bulunuyor.







