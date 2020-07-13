Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan ve Simon Falette’in ardından Mevlüt Erdinç'ten de kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in antrenmanlarda ağrı hissetmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Futbolcumuz Mevlüt Erdinç'in antrenmanlarda ağrı hissetmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edilmiştir. Oyuncumuz sponsor hastanemiz olan Liv Hospital'de başarılı bir ameliyat geçirmiştir." denildi.