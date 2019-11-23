Son dakika: Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç şoku!
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Antrenmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in çekilen MR'ı sonrasında sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edildi. Milli futbolcu Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de antrenmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in çekilen MR'ı sonrasında sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edildi.
Milli futbolcu Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Murat, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Ferdi, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Moses.
Antrenmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in çekilen mr'ı sonrasında sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.
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