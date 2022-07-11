24 Ocak 2021'de Mesut Özil- Fenerbahçe birlikteliği başladı, Sarı Lacivertliler transferi, ''Rüya gerçek oldu: Mesut Özil Fenerbahçemizde!'' başlığıyla duyurdu. Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan, Real Madrid ve Arsenal'da rüya gibi sezonlar geçiren yıldız solak, çocukluk aşkı olan Kanarya'ya büyük bir sükseyle imza atmıştı.





İstanbul'a 'acil' uçuş!

Büyük umut ve beklentilerle geldiği Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakılan ve yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen tecrübeli oyuncu ile yollar resmen ayrılacak. Şu an Los Angeles'ta bulunan Özil'in menajeri Erkut Söğüt, THY'nin direkt uçuşu ile İstanbul'a gelecek, kulübe geçecek ve fesih şartları konuşulacak. Bugün TSİ 17.35'te İstanbul'da olacak olan Söğüt, fesih işlemlerinin tamamlanmasının ardından Başakşehir ve birkaç başka kulüpte görüşme yapacak.

Arsenal’dan bonservissiz şekilde transfer edilen Özil, Fenerbahçe'de çıktığı 36 maçta 8 gol, 3 asistle skor katkısı verdi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz sezonun 30. haftasında oynanan Konyaspor maçına ilk 11’de başlayan ancak ikinci yarının başında yerini Dimitrios Pelkas'a bırakan Mesut Özil’in, o dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran İsmail Kartal ile soyunma odasında tartışmıştı. Devre arasında oyundan alınan deneyimli orta sahanın, bu karara sert şekilde tepki gösterdiği belirtildi. Maç sonrası da Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil’in kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Sezon sonunda İsmail Kartal’ın yerine göreve getirilen Jorge Jesus’un da yönetimin kararına uyacağını söylemesinin ardından Mesut Özil’in kadro dışı kararı değişmemişti.

İsmail Kartal ile Mesut Özil arasında yaşanan fikir ayrılıkları, Konyaspor mücadelesinde zirve yapmış ve maç sonrası yıldız solak kadro dışı bırakılmıştı.

'Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var'

Mesut Özil son olarak 21 Haziran 2022 tarihinde kamuoyunda şahsıyla ilgili yapılmaya çalışılan itibarsızlaştırmaları engellemek ve camiayı bilgilendirmek adına açıklama yaptığını belirtmişti.

“Öncelikle bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarımı yapıyor, her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum” diyen Mesut Özil, açıklamasını şöyle sürdürmüştü:

“Ben Fenerbahçe’ye ve vatanım Türkiye’ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe’de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım. Hem ben, hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe’ye hizmet etmek en büyük arzumdur. Taraftarlarımızdan ricam, medyada çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir.”

FANATİK ÖZEL