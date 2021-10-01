Mesut Özil, gribal enfeksiyon nedeniyle idmanda yer almadı. Yıldız futbolcunun Kasımpaşa maçında oynaması zor görünüyor.

Nazım Sangare ve Serdar Aziz takımla çalışırken, Marcel Tisserand ise saha çalışmalarına başladı. Olympiacos karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında 2 gruba ayrılarak, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Hücum organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla antrenman tamamlandı.