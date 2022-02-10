Spor Toto Süper Lig 'in 25. haftasında 12 Şubat günü deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Mesut Özil saha çalışmalarına başlarken, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak ise günü tedavi programları ile noktaladı.

Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.



