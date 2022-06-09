Yeni sezonda takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe 'de, Mehmet Aurelio da geri dönüyor.

Sarı-Lacivertliler, 2020-2021 sezonu sonunda antrenörlük görevinden ayrılan Aurelio ile görüşme gerçekleştirdi. 44 yaşındaki antrenör, Fenerbahçe’nin yeni sezondaki futbol yapısında görev alacak.

Mehmet Aurelio, Jorge Jesus’un imza törenine de katılmıştı. 2003-2008 arası Fenerbahçe forması giyen Mehmet Aurelio, 2019-2020 sezonunda ise Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı olarak görev yapmıştı.

NTV Spor







