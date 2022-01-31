Fenerbahçe 'nin Alman futbolcusu Max Meyer'e sürpriz talip. Danimarka ekiplerinden Midtjylland, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.

Danimarka basınında yer alan habere göre Midtjylland, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Max Meyer ile kısa süreli sözleşme imzalamaya yakın.

Sarı-Lacivertli ekipte fazla forma şansı bulamayan futbolcu ile Danimarka ekibinin görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.

Bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan 26 yaşındaki Alman futbolcu, Sarı-Lacivertli forma ile 12 maçta forma giydi ve 1 gol kez gol atma başarısı gösterdi.



