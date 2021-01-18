Fenerbahçe’de büyük bir hayal gerçeğe dönüştü. Mesut Özil transferiyle dünya çapında ses getirildi. Tüm bunların ışığında Mesut Özil transferi Fenerbahçe’ye sadece saha içinde kazandırmayacak. Milliyet'in haberine göre; Dünyanın dört bir yanında tanınan yıldız futbolcu Fenerbahçe’nin yüzü olacak.

Sarı-lacivertlilerin planlarında Özil’in bu popülaritesinden yararlanmak bulunuyor. Bunu gerçekleştirmek içinse öncelikle takımın bu sene şampiyon olması gerekiyor.

Bu sayede yıllardır uzak kalınan Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak, Mesut’un tecrübesinin ve yeteneğinin yanı sıra marka bir isim olmasından da yararlanılacak.

Sarı-lacivertlilerde sportif başarısının yanında bu tip önemli uluslar arası yıldızlara ihtiyacı var.

Fenerbahçe markasını tanıtma hedefi!

Bu nedenle kulübün planlarında dünyanın birçok yerinde bulunan Mesut Özil hayranlarına Fenerbahçe markasını tanıtma hedefi yer alıyor.

2008 yılından bu yana Şampiyonlar Ligi’nde uzak kalan sarı-lacivertliler uluslar arası alandaki bu açığı kapamaya çalışacak. Kendi markasına yatırım yapan 32 yaşındaki yıldız bir yandan da sarı-lacivertli kulübün markasına değer katacak.

Yapılacak işbirlikleri ve sponsorluk anlaşmalarının yanına sportif başarı da eklenirse farklı ülkeler ve kıtalardan milyonlarca kişiye ulaşılacak. Bir anlamda Mesut Özil, Fenerbahçe’nin uluslararası alanda yüzü olacak.