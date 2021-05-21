Fenerbahçe’de sezonun bitimiyle beraber Luiz Gustavo ve Jose Sosa için iki flaş haber gündeme geldi. İlk olarak Flamengo’nun Gustavo’yu istediği aktarıldı. 34 yaşındaki futbolcunun da Brezilya’ya dönmek istediği vurgulandı. Flamengo’nun Fenerbahçe ile bonservis konusunda görüşmeler yaptığı savunuldu. 2022’de sözleşmesi bitecek Gustavo’nun son döneminde ülkesinde olmaya sıcak baktığı bildirildi. Gustavo, Emre Belözoğlu döneminde son haftalarda yedek kalmaya başlamıştı.

Geçen sene de istediler

Jose Sosa için de Arjantin basınında haberler yer aldı. 35 yaşındaki oyuncunun Arjantin’e dönme konusuyla yakından ilgilendiği ifade edildi. Sezon başında ülkesine dönme ihtimali beliren ancak Fenerbahçe’ye imza atan Sosa’nın kariyerinin son yıllarında bu fırsatı kaçırmak istemediği belirtildi. Bilhassa Estudiantes takımı tarafından çok istenen ve taraftarlar tarafından sevilen Sosa’nın bu nedenlerle dönüş biletine yakın durduğu kaydedildi. Deneyimli yıldızın sözleşmesi Haziran 2022’de bitiyor.