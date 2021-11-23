Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray derbisini kazanarak moral bulan Fenerbahçe 'de gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilmiş durumda. Bir günlük iznin ardından Sarı Lacivertli ekip, Yunan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başladı.

Altay Bayındır ile Enner Valencia'nın tedavileri sürdü

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma ve koşu ile başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmaları ile sürdü. Kuvvet ve istasyon çalışmaları ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Galatasaray maçında görev alan oyuncuların rejenerasyon yaptığı antrenmanda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Enner Valencia'nın tedavileri sürdü.

Luiz Gustavo sevinci

Fenerbahçe'ye müjdeli haber Luiz Gustavo'dan geldi. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan tecrübeli futbolcu, bugün yapılan idmanda yerini aldı ve takımla birlikte çalıştı. Kulüpten gelen bilgilere göre Luiz Gustavo, Olympiakos ile oynanacak maçta kadro yer almayacak. Brezilyalı'nın dönüşü Göztepe maçında olacak.

Yusuf Dursun







