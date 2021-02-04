Fenerbahçe'de son dakika Luiz Gustavo gelişmesi. Sarı Lacivertli ekibin Hatayspor deplasmanından 2-1 galip ayrıldığı maçta Ozan Tufan’la çarpıştıktan sonra rakibin darbesiyle yerde kalan Gustavo'nun Galatasaray derbisinde olup olmayacağı merak konusuydu. Brezilyalı yıldızdan çekilen son MR sonrası kötü haber geldi.

DHA'nın son dakika haberine göre tedavisi devam eden Brezilyalı yıldız, Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Gustavo'nun sakatlığının dizindeki ödemden kaynaklandığı, hareket kabiliyetini zorlaştırdığı için derbide oynayamayacağı ve birkaç maçı daha kaçırabileceği öğrenildi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Hatayspor maçına devam etmek için kendisini zorlasa da yaşadığı acı nedeniyle yere basmakta bile zorlanmıştı. Gustavo bu nedenle ikinci yarı başlarken kenara gelmişti.

Geçen sene de kaçırmıştı

Fenerbahçe'nin kilit oyuncusu Gustavo, geçtiğimiz sezonun 5. haftasında oynanan Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşmüştü.

Bu sezon da Hatayspor maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan yıldız oyuncu, yine bir Galatasaray derbisinde görev alamayacak.





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