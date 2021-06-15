Fenerbahçe 'de adeta yılan hikayesine dönen teknik adam arayışlarında İsviçreli teknik adam Lucien Favre'nin ismi sık sık gündeme geliyordu. Ancak 63 yaşındaki teknik adamın talepleri Sarı Lacivertli yönetime ağır geldi ve görüşmeler sonlandı.

Favre önceki yapılan görüşmede Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirdi ve taraflar bir kez daha karşı karşıya geldi. Ancak tecrübeli teknik direktörün kontrat şartları ve istediği transfer bütçesi oldukça ağır olunca Sarı Lacivertli ekip geri adım attı.

Gelen cevaplar sonrasında Ali Koç'un diğer alternatif isimlere yöneldiği gelen bilgiler arasında.

FANATİK ÖZEL







