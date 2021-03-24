Fenerbahçe'de koronavirüs şoku yaşanıyor. Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş maçı sonrasında kadroya alınmayan 1 futbolcuda koronavirüs tespit edildiği açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından sarı lacivertlilerde tüm takıma koronavirüs testi yapıldı. Kanarya, test sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yaptı ve 3 futbolcusunun daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu gelişme sonrasında sarı lacivertlilerde koronavirüslü futbolcu sayısı 4'e yükseldi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır.







