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Son dakika! Fenerbahçe'de Kim Min-jae'nin serbest kalma bedeli yükseltilecek

Performansıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Fenerbahçeli Kim Min-Jae, gözünü İngiltere Premier Lig'e dikti. Sarı-lacivertli kulüp ise Güney Koreli yıldızın serbest kalma bedelini yükselterek, başarılı stoperin Fenerbahçe'de bir yıl daha kalmasını istiyor.

21 Nisan 2022, Perşembe 18:13 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'de Kim Min-jae'nin serbest kalma bedeli yükseltilecek

Fenerbahçe 'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Kim Min-Jae, ayrılmayı kafasına koydu. Güney Koreli oyuncu, Dünya Kupası'nda oynadıktan sonra Fenerbahçe'den ayrılmak ve yoluna Premier Lig'de devam etmek istiyor. Fenerbahçe ise 23 milyon euroluk serbest kalma bedelini yükseltmek için oyuncuyla uzlaşmaya çalışıyor

KIM MIN-JAE'NİN PREMIER LİG'DEN TALİBİ ÇOK...

Kim Min-Jae, Dünya Kupası sonrası İngiltere Premier Lig'e gitmek istiyor. Tottenham, Everton ve Newcastle United oyuncuya talip olan kulüpler. Ayrıca başarılı stopere Napoli ve Lazio'yla birlikte birçok Avrupa kulübü teklif yapmış durumda.


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FENERBAHÇE İLE OLASI KRİZ...

Fenerbahçe'nin 23 milyon eurodan daha fazla bonservis kazanma isteği, satışın gecikmesine yol açabilir. Kim Min-Jae ise transferine engel olunacağı düşüncesiyle Fenerbahçe'nin bu planına sıcak bakmıyor. Bu durum küçük çaplı bir krize de neden olabilir.

KIM MIN-JAE PERFORMANSIYLA PARMAK ISIRTIYOR...

Kim Min-Jae bu sezon gösterdiği performansla büyük alkış topluyor. Sezona Marcel Tisserand ve Attila Szalai ile partner olarak başlayan ve şu an Serdar Aziz ile oynayan Koreli oyuncu, performansını sürekli yükseltmeyi başardı. Kim Min-Jae bu sezon ligde 30 maçta toplamda ise 39 maçta forma giydi.

Akşam


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