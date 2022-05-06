Süper Lig'de 11 maçlık yenilmezlik, 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve 36. haftada derbide Beşiktaş 'a konuk olacak olan Fenerbahçe 'de son dakika gelişmesi... Sarı Lacivertliler, Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae ile genç yıldızı Arda Güler'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Kanarya, sakatlığı devam eden Kim Min-Jae'nin tedavi için ülkesi Güney Kore'ye gideceğini, Arda Güler'in ise sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcularımızdan Kim Min-Jae’nin bir süredir devam eden sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle ülkesi Güney Kore’ye gitmesine karar verilmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu doktorlar arasında yapılacak konsültasyonlar neticesinde netlik kazanacaktır.

Fenerbahçe savunmasının en önemli isimlerinden olan Kim Min-Jae, Sarı Lacivertli ekipte çıktığı 39 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

Genç oyuncumuz Arda Güler’in ise kalça kasık bölgesinde devam eden ağrıları nedeniyle pelvik bölgeye yönelik Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR’ına göre sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, 16 resmi maçta 3 gol, 5 asistle skora katkı sağladı.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.







