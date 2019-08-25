Fenerbahçe'de iç ve dış transferde hareketli bir gün yaşanıyor. Sabah saatlerinde Meksikalı stoper Diego Reyes'in sözleşmesini fesheden Fenerbahçe, kısa bir süre sonra Marsilya'dan ayrılan Adil Rami'yi İstanbul'a getirmişti. Kanarya'dan bir hamle daha geldi. 2017 yılında Malaga’dan bedelsiz olarak kadrosuna katılan Carlos Kameni'nin Fenerbahçe macerası sona eriyor. Geldiği günden beri forma şansı bulmakta zorlanan Kamerunlu kaleci ile sözleşme feshi için görüşmeler başladı. Sadece ilk sezonunda 16 maçta Fenerbahçe’nin kalesini koruyan Kameni, kendisine gelen tekliflere rağmen ayrılmayı düşünmüyordu. Fenerbahçe'nin yıllık 2.2 milyon Euro alan ve sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan 33 yaşındaki kaleciyle kısa süre içerisinde yollarını resmen ayırması bekleniyor.

Real Madrid'e mi gidecek?

Deneyimli kaleci için İspanya'dan flaş bir iddia gelmişti. Ukraynalı kaleci Lunin'i Santander'e kiralayan ve Navas'ın ayrılma ihtimaline karşılık kaleci arayışa giren Real Madrid'in Kameni ile ilgilendiği iddia edilmişti. Uzun yıllar La Liga'da forma giyen tecrübeli eldiven, Espanyol ve Malaga formaları ile dikkat çekici bir performans sergilemişti.

2017 yazında Malaga'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Carlos Kameni sarı-lacivertli ekipteki ilk sezonunda 9'u Süper Lig olmak üzere toplam 16 maçta görev yaptı. 2018-19 sezonunda lisans çıkarılmayan Kamerunlu, geçen sezon hiçbir maçta süre almadı.

Yusuf Dursun

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