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Son dakika! Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası Sarı Lacivertli takım ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte yaşanan son dakika gelişmeleri...

01 Mart 2022, Salı 10:31 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor

Köşe yazarı ve futbol yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe 'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Fenerbahçe'deki 2 ayrılığı açıkladı. Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe yönetiminin Jose Sosa ve Luiz Gustavo'ya ‘sizinle yürümeyeceğiz' dediğini öne sürdü. Öte yandan Bilgiç, bu iki futbolcunun yanı sıra Mergim Berisha'yla da yolların ayrılması gerektiğini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin 2-1'lik Kasımpaşa maçı sonrası Gürcan Bilgiç Sarı-Lacivertlilerdeki 2 ayrılığı açıkladı. Gürcan Bilgiç Fenerbahçe'nin Jose Sosa ve Luiz Gustavo ile vedalaşacağını iddia ederken kulüpten kendisine gelen sinyalin bu yönde olduğunu belirtti ve yönetimin iki futbolcuya 'biz sizle yürümeyeceğiz' dediğini öne sürdü. 


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