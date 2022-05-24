Fenerbahçe ’de teknik direktörlük konusunda anlaşmanın tamam olduğu Jorge Jesus için artık geri sayım başladı. Tüm camia gelecek resmi açıklamayı beklerken, Jesus’un futbol aklı, tarzı ve yaklaşımı şimdiden herkesin gündemi oldu.

Taraftarların seveceği tarzda hücuma yatkın, hızlı ve tempolu futbol seven Portekizli teknik direktör, geçtiğimiz ay Brezilya’da katıldığı bir televizyon programında kendini anlatmıştı. Bir futbol takımının nasıl yönetilmesi gerektiğinden kadro seçimlerine kadar bu programda tüm detayları aktaran 67 yaşındaki çalıştırıcı, ilke ve prensiplerini tarif etmişti. İşte Jorge Jesus’un futbol kanunları:

- Rotasyonu pek sevmiyorum. Elbette oyuncuların fiziksel yapılarını önemsiyorum. Eğer maçlar arasında 3-4 gün gibi bir süre varsa, rotasyon yapmak doğru gelmiyor. Eğer bu süre iki günse evet rotasyonu kabul edebilirim. Ama ben yedek takımlarla oynama fikrini pek sevmiyorum.

- Futbolda, pozisyon oyununu sevmiyorum. Bazı hocalar bunu tercih ediyor, onlara saygı duyuyorum. Bence takımlar hareketli, tempolu olmalı. Çünkü öbür türlü langırt oyunu gibi oluyor. Oyun bekliyor, pas geliyor, bekliyor, pas geliyor, bekliyor.

- Flamengo’da stratejim belliydi. Rakip savunmacılara güçlü bir şekilde pres yapar ve savunma hattını orta sahaya çıkarırdık. Böylece tüm takımı ileri iterdik. Rakibi orada boğmak ve rakip kaleye yakın noktada top kazanmaya çalışırdık.

- Maçın bazı anlarında, geri çekilmek ve savunma yapmak anlaşılabilir. Benim için gelmiş geçmiş en iyi teknik direktör Johan Cruyff’tur. Futbolda bir devrim yarattı. Takımlar sadece kazanmamalı. Aynı zamanda gösterişli ve çekici futbol oynamayı da önemsemeli.

- Galibiyet hiçbir zaman yetmez. Seyircilerden yüksek bir not almak, sanatsal oynamak ve galibiyeti her şeyiyle hak etmek önemlidir. Futbol bir şovdur ve şov gibi oynanmalıdır. Bütün takımlarımda başarmak istediğim şey bu.

En önemli hafta

Sarı-lacivertlilerde bu hafta artık teknik direktör konusunun resmileşmesi bekleniyor. Benfica ile anlaşması gereği haziran ayına kadar 2021-22 sezonunun maaşını alan Jorge Jesus’un F.Bahçe ile anlaşmayı artık imzalayacağı düşünülüyor. Portekiz basınına düşen haberlerde de bu haftanın 67 yaşındaki çalıştırıcı açısından en kritik hafta olduğu ve anlaşmanın resmiyet kazanacağı dile getiriliyor. (Skorer)