Jorge Jesus'un transfer raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe 'de çalışmalar hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde önceliğin takımdan ayrılması planlanan isimlere verildiği öğrenildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un Mesut Özil ve 4 oyuncuyla yolların ayrılmasına onay verdiği ortaya çıktı.

TAKIMA 3 TAKVİYE YAPILDI

Fenerbahçe'de şu ana kadar takıma 3 hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı on numara Lincoln Henrique'yi transfer etti. Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara'ya 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. 23 yaşındaki on numarayla 2026'ya kadar sözleşme imzalandı. Sarı-lacivertliler, bir dönem Galatasaray 'da da forma giyen Bruma'yı kiraladı. PSV Eindhoven ile yapılan anlaşmaya satın alma opsiyonu maddesi de eklendi. Fenerbahçe'nin 4 milyon euro ödemesi halinde Bruma'nın bonservisini alabileceği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerde son hamle Emre Mor oldu. Fatih Karagümrük'te etkili bir performans sergileyen 24 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandı. Emre Mor'la 3 yıllık sözleşme imzalandı.





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HEDEF 3 TRANSFER

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un raporunun ardından şu ana kadar Emre Mor, Lincoln Henrique ve Bruma kadroya dahil edilirken sıradaki hedefler belli oldu. Fenerbahçe'de kurmaylar santrafor, altı numara ve sol bek transferi için harekete geçti.

ÖNCE GİDECEK, SONRA GELECEK

Yeni isimler takıma katılmadan önce, gidecek oyuncular için idareciler çalışma yapacak. Kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip olan Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen isimler belli oldu.

MESUT ÖZİL

Sarı-lacivertlilerde ilk olarak Mesut Özil'le vedalaşılması bekleniyor. İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan 33 yaşındaki oyuncu takımla birlikte çalışmalara katılmadı. Fenerbahçe formasını 36 müsabakada giyen Mesut Özil'le yolların ayrılması kararı alındı. Jorge Jesus'un üstünü çizdiği tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2024'te sona erecek.

MBWANA SAMATTA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği bir diğer isim Mbwana Samatta oldu. Antwerp'ten geri dönen Tanzanyalı futbolcu hazırlık kampında da etkisiz bir performans gösterdi. Mbwana Samatta'nın da sözleşmesi 2024'te bitecek.

STEVEN CAULKER

Sarı-lacivertlilerde İstanbul'da oynanan hazırlık maçında savunmada yaptığı bireysel hatalar nedeniyle Jorge Jesus'un hemen oyundan aldığı Steven Caulker, sakatlığı nedeniyle Avusturya kampına götürülmemişti. Jorge Jesus'un Steven Caulker'la ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

MAURİCİO LEMOS

Fenerbahçe'de Avusturya kampına dahil edilmeyen isimler arasında yer alan Mauricio Lemos da İstanbul kampını iyi değerlendiremedi. Tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor ve Mauricio Lemos, Jorge Jesus'un yeni sezon planları arasında yer almıyor.

MAX MEYER

Fenerbahçe'ye transfer olduğu ilk günden itibaren eleştirilerin hedefi haline gelen Max Meyer'in de üstü çizildi. Tecrübeli orta sahayla ayrılık kararı alındığı öğrenildi. Bunların dışında da takımdan ayrılacak isimler olacak.

5 VEDA KESİN

Ancak ilk etapta yönetim beş isimle yollarını kesin olarak ayrılmayı planlıyor. Özellikle geçen sezon kadro dışı kalan Mesut Özil, Teknik Direktör Jesus’un da planları arasında yer almıyor. Buna rağmen tecrübeli oyuncunun gitmeyi düşünmemesi yönetimin elini kolunu bağlıyor. Diğer isimler ise ayrılmaya sıcak baksa da burada mali detaylar önem kazanıyor.

MAAŞ SORUNU

Sarı-lacivertlilerden aldıkları yıllık ücretleri, oyuncularla ilgilenen kulüpler ödeyemiyor. Bu da yönetim için mali yük anlamına geliyor. Fenerbahçeli idareciler bu isimlerle yolları ayırırken maaşlarının tamamını ödeyecek kulüp arayışında.

HULL CİTY MAÇI SON ŞANSI

Sarı-lacivertliler yarın Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu hazırlık maçı bazı futbolcular için son şans anlamına geliyor.

Teknik direktör Jesus bu müsabakanın ardından kesin olarak gidecekleri belirleyecek. Bu isimler kulüp bulana kadar takımdan da ayrı olacak. Bu sayede Portekizli teknik adam yeni sezon öncesi çalışmak istediği isimlere antrenmanlarda daha fazla odaklanacak.

Milliyet







