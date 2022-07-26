Fenerbahçe 'de transfer çalışmalarında artık son aşamaya geçildi.

Son derece hareketli günlerden geçen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, Brezilya'da çalıştığı dönemden tanıdığı Luan Peres'i gözüne kestirdi. Şu anda forvet transferi düşünmeyen Jesus, Marsilya'da hem sol bek hem de sol stoper olarak görev yapan Peres'i kadrosunda görmek istiyor. Jesus, Flamengo'da çalışırken 28 yaşındaki futbolcu Santos forması giyiyordu.

MARSİLYA'DA 50 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Gustavo Henrique ile o dönemde Santos'ta takım arkadaşı olan Brezilyalı Luan Peres, 2021-22 sezonunda Marsilya'ya transfer olmuştu. Fransız kulübüyle Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan 1994 doğumlu futbolcunun 7 milyon Euro’luk bir piyasa değeri bulunuyor. Geçen sezon Marsilya'da 50 resmi maça çıkan ve 22'sinde sol bek, 28'sinde sol stoper oynayan Brezilyalı savunmacı, 3 asist yapmıştı.

Kaynak: Milliyet







